Артхаус и биполярность: Захарова об американской системе права

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Захарова увидела биполярное расстройство в решении Вашингтона по МУС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела биполярное расстройство в решении Вашингтона по вводу санкций против Международного уголовного суда.

"Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски - декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, который, в свою очередь, намерен арестовать премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

Им инкриминируют совершение военных преступлений и преступлений против человечности.