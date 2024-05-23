Ордер на арест Нетаньяху и признание Палестины: чем вызваны международные проблемы Израиля

20 мая британский прокурор МУС Карим Хан, известный тем, что год назад получил у суда ордер на арест Владимира Путина, решил продолжить свою деятельность по преследованию государственных лидеров и запросил ордер уже на арест премьер-министра Израиля Беньясина Нетаньяху. Кроме того, Хан хочет арестовать израильского министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа и Исмаила Хании. Многие эксперты считают, что решение прокурора МУС вызвано политическими мотивами.

За что хотят арестовать Нетаньяху, Галанта и лидеров ХАМАС

Фото - © Avi Ohayon / Government Press Office of Israel/Wikipedia.org

Согласно заявлению Карима Хана, опубликованному на официальном сайте МУС, Беньямин Нетаньяху и Йоав Галант подозреваются в совершении ряда военных преступлений и преступлений против человечности, среди которых: организация умышленных атак на гражданское население; умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, как способ ведения войны; умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью; убийство и истребление.

Что касается лидеров ХАМАС, то они в основном обвиняются в других преступлениях, среди которых: взятие заложников; изнасилование и другие акты сексуального насилия; пытки; жестокое обращение. Впрочем, истребление и убийство также фигурируют среди деяний, инкриминируемых Синвару, ад-Дейфу и Хании, и таким образом «роднят» их с израильскими лидерами в глазах прокурора МУС.

Решение о выдаче ордера на арест всех вышеупомянутых лиц примет палата предварительного производства МУС после изучения доводов прокурора.

Что такое МУС: история, полномочия, страны-участники

Фото - © Зеленый — государства-участники МУС; Желтый — государства, подписавшие, но не ратифицировавшие Римский статут; Оранжевый — государства, подписавшие, но впоследствии отозвавшие подпись; Фиолетовый — бывшие государства-участники МУС; Красный — государства, не подписавшие и не присоединившиеся к Римскому статуту./Wikipedia.org

Международный уголовный суд был учрежден специальным документом под названием Римский статут, принятым на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступившим в силу с 1 июля 2002 года. МУС — это первый постоянно действующий международный орган уголовной юстиции. Все предыдущие институты такого рода, такие как Нюрнбергский и Токийский трибуналы или Международный трибунал по бывшей Югославии, имели временный характер и создавались по конкретным поводам.

МУС уполномочен расследовать четыре вида преступлений. Это геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессия. Конкретное содержание данных преступлений раскрывается в статьях 6-8 Римского статута, а также в поправках 2010 года, специально касающихся преступления агрессии (по ссылке на странице 12 есть версия на русском языке).

Участниками Римского статута являются государства, не только подписавшие, но и ратифицировавшие документ. На сегодняшний день таких государств 123. В их число входят все члены Евросоюза, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, все страны Южной Америки, значительная часть государств Африки, включая ЮАР, и еще ряд стран. При этом многие влиятельнейшие государства планеты не являются участниками Римского статута, в том числе три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Россия, США и Китай. Не признают юрисдикцию МУС также Индия, Турция и Израиль.

При этом Палестина присоединилась к Римскому статуту в 2015 году, и именно на этом основании МУС считает, что имеет юрисдикцию на палестинской территории, включая Сектор Газа.

Реакция Израиля, США и других стран на запрос ордера на арест Нетаньяху

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В Израиле решение прокурора Хана вызвало бурную реакцию. Так, Биньямин Нетаньяху заявил, что «абсурдный и ложный ордер прокурора Гааги» направлен не только против самого Нетаньяху как премьер-министра Израиля и не только против израильского министра обороны Галанта, но и против «всего государства Израиль» и «солдат Армии обороны Израиля, которые с величайшим героизмом сражаются против подлых убийц из ХАМАС».

«Прокурор в Гааге, с какой наглостью вы смеете сравнивать монстров ХАМАС с солдатами Армии обороны Израиля, самой моральной армии в мире?», — риторически заявил Нетаньяху.

Кроме того, израильский лидер назвал решение Карима Хана «полным искажением реальности» и «новым антисемитизмом».

В другом своем заявлении Нетаньяху отверг обвинения в том, что действия Израиля подвергли население Сектора Газа голоду.

«Он говорит, что мы заставляем людей голодать? Мы поставили 500 тысяч тонн продовольствия и медикаментов на 20 тысячах грузовиков. Этот человек хочет демонизировать Израиль», — сказал премьер-министр.

Президент США Джо Байден поддержал своего ближневосточного союзника, назвав решение прокурора МУС «возмутительным» и пообещав продолжать поддерживать Израиль «перед лицом угроз его безопасности». В похожем ключе высказался и спикер палаты представителей США Майк Джонсон, заявив, что американский парламент рассматривает введение санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху. При этом республиканец Джонсон подверг критике и Байдена, увязав решение прокурора МУС с «кампанией по давлению на Израиль» со стороны администрации президента США в связи с событиями в Газе.

Что касается других западных стран, то их мнения по решению прокурора Хана разделились. Так, Франция выразила поддержку МУС, а глава дипломатии Еврооюза Жозеп Боррель заявил, что «все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения суда». В то же время с критикой преследования Нетаньяху выступили лидеры Чехии, Венгрии и Австрии (любопытно, что все они сделали это путем размещения постов в американской соцсети X).

Чем вызвано решение прокурора МУС об аресте Нетаньяху

Фото - © Здание Международного уголовного суда в Гааге // Hypergio. Собственная работа/Wikipedia.org

По мнению многих экспертов, решение Карима Хана о запросе ордера на арест израильских лидеров вызвано внутренними противоречиями на Западе.

Так, директор Института политических исследований Сергей Марков назвал это решение «фрондой европейских элит», которые недовольны, что «под предлогом украинской войны США разрушают экономику Европы».

«Население Европы за Палестину и против Израиля. А США заставляют Европу быть за Израиль. Ну вот они и организовали этот „бунт на коленях“. Но США, думаю, не позволят европейцам реально выписать ордер на арест Нетаньяху. Сначала конечно американцы попугают так Нетаньяху. Но потом прикажут европейцам ордер заблокировать» Сергей Марков

Марков также напомнил, что «в США принят „закон о вторжении в Гаагу „, как его в шутку называют“.

«По этому закону армия США имеет право силой освободить любого американского гражданина, которого посмеет арестовать МУС. Вот за это американцев уважаю: жестче надо, жестче», — заявил политолог.

Версию о «европейской фронде» подтверждает и состав так называемой «панели экспертов», на заключение которой опирался в своем решении прокурор Хан. Причем эту панель можно назвать даже не европейской, а британской: из восьми юристов, входящих в ее состав, британцами являются семь (включая жену известного актера Джорджа Клуни, Амаль). Восьмой же член панели, судья Теодор Мерон, является евреем по национальности, начавшим свою карьеру в Израиле и уже в зрелом возрасте эмигрировавшим в США. При этом и он тесно связан с Великобританией — на странице англоязычной Википедии даже есть информация о наличии у него британского подданства.

Помимо решения прокурора МУС, бывший украинский политик Олег Царев обратил внимание на еще одно событие из юридической жизни Великобритании, направленное против США — решение Высокого суда Лондона в пользу Джулиана Ассанжа, вынесенное 20 мая (в один день с заявлением Карима Хана) и позволяющее основателю Wikileaks оспорить решение о его экстрадиции в США.

«Можно сказать, что отказ лондонского суда в выдаче Ассанжа и „помощь“ МУС по обвинению Израиля, плюс постоянная политика, направленная на продолжение конфликта на Украине, — все это в США воспринимают как враждебные действия по отношению к Соединенным Штатам. Впрочем, так оно и есть», — отметил Царев.

Признание Палестины европейскими странами — еще один антиизраильский шаг Европы

Фото - © Зеленый — страны, признавшие Государство Палестина; Салатовый — страны, заявившие о предстоящем признании Государства Палестина; Серый — страны, не признавшие Государство Палестина./Wikipedia.org

В версию о согласованной антиизраильской (и антиамериканской) позиции стран Европы хорошо укладывается и решение властей Ирландии, Испании и Норвегии о признании палестинского государства, о котором было объявлено спустя два дня после заявления прокурора МУС. В результате Израиль уже отозвал своих послов в этих странах, заявив, что «не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности».

При этом, по словам премьер-министра Ирландии Саймона Харриса, в ближайшие недели примеру трех указанных европейских стран могут последовать и другие. В частности, в СМИ публиковалась информация, что это могут быть Бельгия и Словения.

Палестину признают независимым государством уже 143 из 193 стран-членов ООН. Однако примечательность решения Испании и Ирландии в том, что они стали первыми государствами Западной Европы, объявившими о таком шаге (что касается Скандинавии, то Норвегия здесь не первая — в 2014 году Палестину уже признала Швеция).

Как заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США, президент Байден выступает против решения Ирландии, Испании и Норвегии. По словам спикера, американский лидер поддерживает идею двух государств, но считает, что «палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания».

Впрочем, если тенденция признания Палестины западноевропейскими странами получит развитие, союзников США по данному вопросу можно будет пересчитать по пальцам.