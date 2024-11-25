Reuters: ВС РФ стали больше, но «слабее» по сравнению с февралем 2022 года

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью Reuters заявил, что нынешняя численность армии России больше той, которая была на момент начала СВО. Вместе с тем голландский военачальник утверждает, что с февраля 2022 года в ВС РФ якобы снизилось «качество сил».

По мнению Бауэра, у российских войск якобы стал хуже уровень оснащения и подготовки личного состава.

«В настоящий момент русские не представляют той угрозы, что была в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться», — полагает военачальник Североатлантического альянса.

Под словом «подготовиться» Бауэр имеет ввиду увеличение инвестиций в оборонную промышленность НАТО, добавляет американское агентство.

Ранее Reuters заявило, что США могут передать Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM.