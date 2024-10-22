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Российские военные взяли под контроль село Новосадовое в Краматорском районе ДНР

Российские ВС заняли село Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится в Краматорском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Новосадовое освободили бойцы группировки войск ВС РФ «Запад». При взятии села под контроль российские армейцы показали активные и решительные действия, отметили в оборонном ведомстве.

За минувшие сутки бойцы армии России также поразили военную технику и живую силу ВСУ в 142 районах. По вражеским силам наносились удары беспилотниками, ракетами, артиллерией и оперативно-тактической авиацией.

21 октября появилась информация, что российские военнослужащие готовят плацдарм для начала боев за город Суджа Курской области.