Российская армия готовит плацдарм для начала боев за Суджу

Военные ВС РФ подготавливают плацдарм, чтобы начать бои за Суджу. Сейчас от юго-восточных позиций армии до первых оборонительных позиций противника расстояние составляет чуть выше 2 км, сообщает Mash .

Так, ближайшие хутор Колмаков освобожден. А хутор Дмитрюков еще занят, его зачищают морпехи из 810-й и бойцы интернационального спецназа «Ахмат». Подобная ситуация и в селе Бондаревка.

Российские военные уже находятся на территории бывшего аэродрома Суджа. Украинцы сейчас засели около кирпичного завода, которых был на улице Строительной, они ждут атаки.

Военные блогеры отметили, что в Судже ВС РФ уничтожили группу бойцов украинской армии, которая ранее записывала видео для TikTok и пиарилась в Сети. Они размещали ролики о том, как устанавливают флаг Украины над газонасосной станции в Судже.