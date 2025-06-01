Армия Израиля в Газе ликвидировала командира ХАМАС

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ЦАХАЛ ударом в Газе ликвидировал командира ХАМАС, виновного в гибели военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) новым ударом в Газе оставила ХАМАС без полевого командира из батальона «Аль-Маваси» Халиля Абд аль-Насера Мухаммеда Хатиба, который был ответственным за гибель 21-го израильского военного, сообщает ТАСС .

Информацию о ликвидации командира ХАМАС сообщила пресс-служба израильской армии 1 июня. Халиля Абд аль-Насера Мухаммеда Хатиба был ответственным за гибель военных Израиля в январе 2024 года.

«Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила командира отряда в батальоне ХАМАС „Аль-Маваси“ Халиля Абд аль-Насера Мухаммеда Хатиба», — говорится в заявлении.

Израильская армия отметила, что ликвидированный боевик участвовал во многих атаках против ЦАХАЛ.

Ранее ЦАХАЛ ударом по югу Ливана уничтожил командира «Хезболлах» Мохаммада Али Джамуля, который командовал ракетными подразделениями.