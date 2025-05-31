ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения «Хезболлах» на юге Ливана

Израильская армия 31 мая сообщила, что на юге Ливана в ходе боевой операции ликвидировала главу ракетного подразделения движения «Хезболлах» Мохаммада Али Джамуля, пишет РИА Новости .

«Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мохаммада Али Джамуля, командующего ракетным подразделением „Хезболлах“ в районе Шакиф <…> на юге Ливана», — говорится в сообщении.

В начале эскалации конфликта Джамуль активно участвовал в обстрелах израильских позиций и инфраструктуры «Хезболлах» на юге Ливана. Это действие нарушало соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном. В феврале 2025 года ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с ранее достигнутым соглашением, оставив при этом пять стратегических позиций в регионе для обеспечения безопасности.

В южном Ливане в последнее время Израиль осуществляет специальные мероприятия для уничтожения остаточной силы «Хезболлы».