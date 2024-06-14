Армению на «саммите мира» по Украине представит секретарь совбеза Григорян

Армен Григорян приедет на «саммит мира» по Украине в Швейцарию 15 июня

«Саммит мира» по Украине в Швейцарии пройдет 15 и 16 июня, Армению на конференции представит секретарь Совета безопасности Армен Григорян, сообщает ТАСС .

«15 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите „Украинская мирная резолюция“», — сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

«Саммит мира» по Украине проведут в Бюргенштоке в два этапа 15 и 16 июня. Для участия в конференции приглашали 160 стран, исключая Россию. По данным СМИ, регистрацию прошли только 90 делегаций, но также в Сети распространяется неофициальная информация, что количество стран-участниц сократилось до 78.

Ранее МИД России сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обзванивал глав стран СНГ с целью уговорить их приехать на саммит в Швейцарию. Россию на мероприятие не пригласили намеренно.