Арестованная наемница из Грузии заявила о потерях в рядах ВСУ

Уроженка Грузии Гванца Гелашвили, которая вступила в ряды ВСУ, подтвердила ощутимые потери в рядах украинских сил. В личном блоге она отметила, что для погибших военных было заказано 83 гроба, сообщает aif.ru .

Девушка примкнула к ВСУ практически сразу после старта спецоперации. По словам 28-летней наемницы, зачастую ее отправляют выполнять боевые задачи на Запорожское направление. Должность Гелашвили — оператор БПЛА.

После 8 месяцев в зоне боевых действий наемница приехала домой, однако вскоре снова вернулась в армию. Не исключено, что на Родине ей не были рады, пишет издание.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Гелашвили по обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Санкция по этой части предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы.