Арахамия: выборы на Украине возможны после отмены военного положения

Глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия опроверг информацию западных СМИ о подготовке к президентским выборам на Украине, пишет ТАСС .

«Никакой подготовки не ведется» — сказал он, подчеркнув, что все партии ранее согласились провести выборы через полгода после отмены военного положения, и эта договоренность остается в силе.

«Коллег успокаиваем уже два года» — По словам политика, оппозиция регулярно распространяет слухи о скорых выборах, но власти их не поддерживают.

30 марта The Economist со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Зеленский якобы поручил начать подготовку к выборам после достижения прекращения огня.

На данный момент военное положение на Украине продолжает действовать, что юридически исключает возможность проведения выборов. Власти настаивают: вопрос голосования может быть рассмотрен только после стабилизации обстановки.