AP: Украина разработала новую ракету с дальностью 3000 км
Опубликовано фото украинской баллистической ракеты «Фламинго»
Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, изображена украинская баллистическая ракета «Фламинго».
По его данным, ракета уже запущена в серийное производство и обладает дальностью полёта до 3000 километров.
Ранее ФСБ России заявила о срыве украинской ракетной программы «Сапсан», в рамках которой Киев якобы разрабатывал аналогичные системы. В ведомстве утверждают, что производственные мощности и каналы поставок компонентов были уничтожены или блокированы.
Официального подтверждения информации о «Фламинго» от украинской стороны пока не поступало.