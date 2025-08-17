AP: Украина разработала новую ракету с дальностью 3000 км

сегодня в 22:46

Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, изображена украинская баллистическая ракета «Фламинго».

По его данным, ракета уже запущена в серийное производство и обладает дальностью полёта до 3000 километров.

Ранее ФСБ России заявила о срыве украинской ракетной программы «Сапсан», в рамках которой Киев якобы разрабатывал аналогичные системы. В ведомстве утверждают, что производственные мощности и каналы поставок компонентов были уничтожены или блокированы.

Официального подтверждения информации о «Фламинго» от украинской стороны пока не поступало.