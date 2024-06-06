AP: Киев уже наносит удары по России американским оружием

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Украина использует переданное США вооружение для атак на Россию

Украина начала использовать переданное США вооружение для атак на Россию, пишет газета « Известия » со ссылкой на агентство Associated Press.

«В последние дни Украина использовала американское оружие для нанесения ударов по территории России», — указано в материале со ссылкой на источник.

Подобные данные сообщил и сенатор-республиканец Майк Раундс.

При этом в статье не указан тип вооружений и боеприпасов.

Также не обозначены регионы, по которым ВСУ наносили удары.