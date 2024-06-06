AP: Киев уже наносит удары по России американским оружием
Украина использует переданное США вооружение для атак на Россию
Украина начала использовать переданное США вооружение для атак на Россию, пишет газета «Известия» со ссылкой на агентство Associated Press.
«В последние дни Украина использовала американское оружие для нанесения ударов по территории России», — указано в материале со ссылкой на источник.
Подобные данные сообщил и сенатор-республиканец Майк Раундс.
При этом в статье не указан тип вооружений и боеприпасов.
Также не обозначены регионы, по которым ВСУ наносили удары.