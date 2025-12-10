«Ап, ап, ап, ап»: Трамп сравнил губы Ливитт с «маленьким пулеметом»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз поразил публику своим красноречием, сравнив губы пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт с «маленьким пулеметом», сообщает 360.ru .

«Это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются. „Ап, ап, ап, ап“, как маленький пулемет, она ничего не боится. Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика», — заявил глава Соединенных Штатов.

Этот «мастер-класс по комплиментам» мгновенно разлетелся по Сети, еще раз подчеркнув преданность президента своему фирменному стилю общения, даже в официальной обстановке.

Между тем Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «считаные дни», чтобы ответить на предложенный мирный план.

