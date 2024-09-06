Антонов заявил, что санкции стали видом политического спорта для США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции стали для в США своеобразным видом политического спорта. По его словам, они упражняются в этом с «удивительным энтузиазмом», пишет РИА Новости .

Он отметил, что часто речь идет о попытках надавить не только на РФ, но и на «„третьи“ страны. Заставить всех танцевать под собственную дудку, то есть доллар».

По его словам, такие шаги убеждают «здравомыслящую часть мирового сообщества» в том, что в мировой системе, основанной на использовании доллара США есть много рисков.

Ранее сообщалось, что США намерены вводить санкции против третьих стран за сотрудничество с Россией по обходу американских ограничений.