Антонов: Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине

Экс-посол России в США Анатолий Антонов считает, что президент США Дональд Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, прекратив военную и финансовую поддержку Киевского режима, сообщает РИА Новости .

«Дональд Трамп может очень легко, одним щелчком пальцев прекратить военные действия на Украине „, — заявил он в эфире „Первого канала“

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу по Украине с США, но сигналов от Вашингтона пока не поступало. РФ ждет их.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Путина и Трампа к переговорам для решения конфликта на Украине. По словам политика, прямые контакты США и РФ дадут надежду на решение украинского кризиса.