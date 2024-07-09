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Антонов: США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета ПВО Украины

Посол РФ в Штатах Анатолий Антонов обвинил американские власти в умалчивании факта о том, что удар по мирной инфраструктуре на территории Киева нанесла украинская ПВО. Об этом сообщает «Царьград» .

Так дипломат прокомментировал заявление США о ракетном ударе, нанесенном по детской больнице в Киеве, который якобы провели ВС РФ.

«Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны», — подчеркнул посол.

8 июля на территории Киева прозвучали взрывы. Обломки, как отметили местные власти, упали в семи городских районах. Из-за инцидента погибли свыше 30 человек, также более 170 пострадали.

В Минобороны РФ пояснили, что снимки с места происшествий однозначно говорят о том, что удары были нанесены ПВО Украины из зенитных систем, которые расположены в Киеве.

Чрезвычайный созыв Совета безопасности ООН по факту взрывов в Киеве пройдет во вторник.