Antidiplomatico: Евросоюз не хочет мира на Украине из-за страха потерять прибыль

Страны Евросоюза не хотят наступления мира на Украине и продолжают помогать Киеву из-за страха потерять прибыль, сообщает RT со ссылкой на итальянское издание L’Antidiplomatico.

Как пишет издание, по этой причине европейские политики препятствуют разрешению украинского конфликта.

«Сегодня Брюссель и европейские канцелярии делают ставку на Киев, чтобы не потерять свой кусок пирога мировых монопольных прибылей», — сообщается в материале.

Политолог, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Косоруков сообщил РИАМО, что попытки Евросоюза достичь стабильности путем применения силы или давления могут обернуться обратным эффектом.

Ранее лидеры ЕС подписали итоговый документ на саммите в Брюсселе, в котором они заявили, что сохранили свой подход «мир через силу» на Украине. Документ подписали 26 из 27 стран союза. В нем сказано, что европейцы готовы и дальше вводить санкции против России, а также удерживать замороженные российские активы.