Анонсированы поездки Путина в Пекин и Си в Москву по случаю юбилея Победы

Песков: готовятся поездки Путина в Пекин и Си в Москву

По случаю 80-летия Победы российский президент Владимир Путин посетит Пекин, а председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву. Эти поездки активно готовятся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова.

Си прилетит на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве, а Путин в сентябре посетит мероприятия по случаю юбилея окончания Второй мировой войны в Пекине.

«Да, такие контакты готовятся, такие поездки готовятся», — сказал Песков.

В России и Китае придают «огромное значение» символизму этих дат, подчеркнули в Кремле.

Российский посол в Китае Игорь Моргулов также заявлял, что Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в военном параде в Москве по случаю 9 Мая.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.