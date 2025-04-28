Анонсирована встреча Путина с обладателем трех «Оскаров» Оливером Стоуном

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Песков надеется, что Путин встретится с Оливером Стоуном

Президент России Владимир Путин может пообщаться с голливудским продюсером, кинорежиссером и сценаристом Оливером Стоуном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча может пройти на этой неделе в Москве, сообщает ТАСС .

«Возможно. Мы надеемся», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах такой встречи.

Ожидается, что Стоун поучаствует в марафоне «Знание. Первые».

Ранее Оливер Стоун, обладатель трех премий «Оскар», снял документальный четырехсерийный фильм о Владимире Путине. Лента получила название «Путин» и вышла в 2017 году.

Ранее в Сети появилось фото Джуда Лоу в образе Путина на съемках кинокартины «Кремлевский волшебник».