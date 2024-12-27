АНО «Диалог» инициировала дело в ответ на обвинения со стороны ФБР

АНО «Диалог» направила иск в Окружной суд штата Пенсильвания из-за обвинений со стороны ФБР США. Таким образом, было инициировано дело, ответчиками по которому выступают Соединенные Штаты и американский Минюст, сообщает ТАСС .

В начале сентября текущего года ФБР обвинило АНО «Диалог» во вмешательстве в американские выборы. В связи с этим Минюст США наложил санкции против организации и ее гендиректора Владимира Табака. Также были изъяты ее домены.

АНО «Диалог» решила оспорить это решение. Табак отметил, что организация упоминается только в 3 пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов. По его словам, в заявлении ФБР нет никаких доказательств противоправной деятельности АНО «Диалог».

Иск, поданный организацией против Минюста США, поступил в суд 26 декабря.