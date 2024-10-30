«Команду обвинили во лжи»: АНО «Диалог» подает в суд на ФБР и власти США

АНО «Диалог» подает иск в американский суд на ФБР и правительство США, обвиняя их в распространении фейков, сообщает пресс-служба организации.

4 сентября текущего года ФБР, Минюст и Минфин Штатов обвинили «Диалог» в распространении фейковой информации. Это следует из показаний агента бюро.

АНО «Диалог» — главный в РФ оператор по противодействию фейкам. У организации есть собственная экспертиза по вопросам фактчекинга, также она никогда не принимала участие в распространении недостоверных сведений.

Один из ключевых фактчекинговых проектов «Диалога» — «Война с фейками». Его запустили для противодействия дестабилизации общественно-политической обстановки в России с помощью фейков.

«Нашу команду обвинили во лжи. АНО „Диалог“ — центр цифровых компетенций, который, наоборот, отвечает за противодействие недостоверной информации в масштабах всей страны. Основываясь на своем опыте противодействия фейкам, мы думали, что фейки все-таки не распространяют официальные государственные структуры», — сказал гендиректор организации Владимир Табак.

По его словам, на примере показаний официальных лиц в Штатах «Диалог» увидел, что фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители министерства юстиции или иных официальных ведомств.

«Мы как раз не собирались заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет нас пересмотреть свои планы — и первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», — пояснил Табак.