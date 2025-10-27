Анкара и Лондон могут подписать соглашение по истребителям

Турция может получить от Лондона десятки истребителей. Соответствующее соглашение стороны планируют подписать в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Анкару в понедельник. Он проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что они обсудят развитие двусторонних отношений и региональные вопросы.

По итогам этого визита стороны подпишут ряд документов. В том числе планируется, что Анкара и Лондон договорятся о поставке Турции 40 истребителей 4,5 поколения Eurofighter.

По данным источника РИА Новости, первая половина самолетов будет поставлена непосредственно с британского склада, вторая будет произведена специально для Турции.

Ранее Эрдоган рассказал о действиях неких «баронов войны», которые содействуют эскалации конфликта на Украине. По его словам, в то же время Анкара ищет пути для достижения справедливого мира.

