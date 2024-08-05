Андрей Воробьев поручил организовывать обмен управленческим опытом с регионами

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос, (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что такое партнерство имеет значение, потому что Подмосковье не только «вооружает» коллег, но и власти региона сами учатся их находкам и приемам.

Ранее в Московской области провели модуль обучения глав муниципальных образований ЛНР в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Программа направлена на формирование у глав новых регионов РФ необходимых управленческих компетенций, навыков по использованию существующих в стране инструментов муниципального управления. Это нужно для интеграции субъектов в единое правовое и политическое пространство РФ на основании принципа равных возможностей.