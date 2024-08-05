Андрей Воробьев поручил организовывать обмен управленческим опытом с регионами
Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.
«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос, (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он добавил, что такое партнерство имеет значение, потому что Подмосковье не только «вооружает» коллег, но и власти региона сами учатся их находкам и приемам.
Ранее в Московской области провели модуль обучения глав муниципальных образований ЛНР в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Программа направлена на формирование у глав новых регионов РФ необходимых управленческих компетенций, навыков по использованию существующих в стране инструментов муниципального управления. Это нужно для интеграции субъектов в единое правовое и политическое пространство РФ на основании принципа равных возможностей.