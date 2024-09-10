Андрей Воробьев поблагодарил Мособлизбирком за организацию выборов

«Хочу поблагодарить и нашу региональную Избирательную комиссию, <…> всех, кто был задействован на местах, наши муниципальные власти, весь депутатский корпус, который также участвовал», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он еще раз поздравил всех муниципальных депутатов, которые были избраны.

«Для того чтобы в тесном партнерстве работать с главами наших городских округов, взаимодействовать и соответственно в таком партнерстве обеспечивать те перемены, которых ждут все наши жители», — заключил губернатор.

6–8 сентября в Московской области прошли муниципальные выборы. Между партиями были распределены 580 мандатов. 414 получила «Единая Россия», 36 — КПРФ, 33 — «Справедливая Россия — патриоты — за правду», 29 — ЛДПР, 15 — «Новые люди», 4 — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 1 — «Всероссийская политическая партия „Родина“» и еще 1 — РЭП «Зеленые».