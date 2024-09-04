Андрей Воробьев о выборах в Раменском: каждому избирателю должно быть удобно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с врип главы Раменского округа Эдуардом Малышевым напомнил, что на этой неделе пройдут выборы в местный совет депутатов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«У вас достаточно богатый, хороший опыт работы на муниципальном уровне в разном качестве. Вы знаете округ, тех, кто проживает там, встречаетесь с жителями. Я прошу вас и впредь это ставить в приоритет», — сказал Воробьев.

Он отметил, что с 6 по 8 сентября в Раменском пройдут выборы в муниципальный совет депутатов.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования вами, вашей командой будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.

В 25 городских округах Московской области 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы депутатов в муниципальные советы депутатов, еще в трех — довыборы в местные советы.