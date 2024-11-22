Андрей Воробьев: люди доверяют ЕР, об этом говорят результаты выборов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что результатами голосований, которые прошли в 2023 и 2024 годах, партия «Единая Россия» доказала, что заслужила доверие людей, передает корреспондент РИАМО.

Глава региона выступил на XXIX съезде Московского областного отделения регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня мы собрались с вами в преддверии съезда, который традиционно проходит в декабре. Нашим главным преимуществом всегда был лидер и наш актив — люди, которые работают во всех уголках нашей страны. И осенью в 2023 году, и в марте 2024 года, доверие, которое мы получили во всех наших территориях, очень высокое. Это большой регион, 10 миллионный, 6,2 млн избирателей», — сказал Воробьев.

Как добавил губернатор области, от того какие результаты показывает регион, очень многое зависит в РФ. Каждый из людей вносит свою лепту в общее дело.

Ранее подмосковная «Единая Россия» начала подготовку к выборам 2025 года. Выборы в советы депутатов пройдут в девяти городских округах региона.