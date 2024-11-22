Подмосковная «Единая Россия» начала подготовку к выборам 2025 года

22 ноября на XXIX конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в регионе началась активная подготовка к выборам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По его словам, прошедшие в 2024 году выборы Президента и муниципальные кампании показали высокую активность избирателей и слаженную командную работу.

«Хочу напомнить об убедительном результате «Единой России» на муниципальных выборах, где мы значительно усилили свои позиции. Партия по итогам получила 414 мандата, а это свыше 70% от общего числа. В этом огромная заслуга и муниципальных штабов, и местных отделений партии. Темп, который был взят на выборах, должен быть сохранен», — отметил Брынцалов.

Он также добавил, что муниципальные штабы должны функционировать на постоянной основе.

«Мы уже начинаем подготовку к муниципальным кампаниям 2025 года. Выборы советов депутатов пройдут в 9-ти городских округах. Наша цель остается неизменной — победа и партийное большинство», — сказал Брынцалов.

Муниципальные выборы в 2025 году пройдут в Балашихе, Подольске, Дмитрове, Люберцах, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодежном.

Однако самым главным вызовом, по мнению Брынцалова, станут выборы депутатов Государственной думы и Московской областной Думы в 2026 году.

«Сейчас на уровне федерального руководства партии выстраивается модель и конфигурация всех организационных процессов, 14 декабря состоится съезд «Единой России», где будут поставлены конкретные задачи. Но уже сегодня есть понимание, что опора будет сделана на партийную структуру, а основа ее — это первичное звено», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.