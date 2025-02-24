Андрей Воробьев: главы должны быть вовлечены в работу по модернизации

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы закрытого административно-территориального образования Молодежный Андрея Михайлова.

«С 20 февраля полномочия главы Молодежного исполняет Андрей Васильевич Михайлов. Андрей Васильевич долгое время работал в муниципальной команде Наро-Фоминского округа. Вы сопровождали политическую работу и встречи с жителями», — отметил губернатор.

Воробьев также напоминал о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он уточнял, что это связано с тепло- и водоснабжением, газификацией.