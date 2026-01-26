Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доверие жителей и оперативная реакция на возникающие вызовы стоит на приоритетном месте в работе властей.

«Тема доверия жителей всегда является ключевой, и в том числе оценка работы ОМСУ (органов местного самоуправления — ред.) Московской области по обеспечению достижения ключевых показателей. <…> Наша задача, как и прежде, — оперативно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в каждой сфере», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор обращал внимание на важность коммуникации с населением, его информирование.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.