Андрей Воробьев: 67 ветеранов СВО примут участие в выборах разного уровня

Среди кандидатов от Подмосковья на предстоящих выборах — 67 ветеранов СВО. Это касается избраний в Госдуму, региональный парламент, местные советы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это — ред.) люди, которые проявили мужество, решительность, характер, и сейчас продолжают помогать боевым товарищам», — сказал Воробьев.

Он представил Героя РФ Людмилу Болилую, которая спасла на фронте бойца, закрыв его своим телом. Она свыше 15 лет проработала фельдшером в службе скорой помощи.

«Я хочу всех наших героев, наших ребят, Совет ветеранов поприветствовать. Наша задача — чтобы мы были рядом, а вы были рядом с нами», — добавил губернатор.

Во вторник проходит традиционное ежегодное обращение главы региона к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

В сентябре в регионе пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думу.

