Андреев: Варшава не предъявляет доказательств причастности РФ к диверсиям

Польские власти, заявившие о якобы причастности России к диверсиям в Варшаве, не предъявляют никаких подтверждений этому. Об этом заявил посол РФ в республике Сергей Андреев, сообщает ТАСС .

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о закрытии российского генконсульства в Кракове. По его словам, это связано с «наличием неопровержимых доказательств» о якобы причастности российских спецслужб к диверсии в ТЦ Варшавы.

Андреев уточнил, что заявленные «доказательства» так и не были предъявлены российской стороне.

Он отметил, что в связи с решением Польши генконсульство РФ в Кракове должно быть закрыто до 30 июня. Теперь гражданам придется обращаться либо консульство России в Гданьске, либо в Варшаве.

Андреев добавил, что из-за случившегося нагрузка на сотрудников МИД РФ в Польше возрастет, но пообещал справиться с ней.