Аналитики Bloomberg предупреждают о растущей угрозе

Европейский союз переживает глубокий кризис управления, вызванный чередой масштабных потрясений — от кризиса еврозоны и Brexit до пандемии, конфликта на Украине и избрания Дональда Трампа президентом США, пишет Bloomberg .

Стратегия европейских лидеров, заключающаяся в отсрочке сложных решений, временно позволяла справляться с кризисами, но теперь исчерпала себя, указано в публикации.

Растущее влияние националистических и популистских сил напрямую угрожает единству блока, увеличивая зависимость Европы от Вашингтона и Пекина и подрывая ее конкурентоспособность. Ярким примером стало торговое соглашение с США, заключенное под давлением обстоятельств и воспринятое как вынужденная уступка, при этом европейские лидеры сразу дали понять, что не готовы к более серьезным ответным мерам.

Та же пассивность наблюдается и в отношении России: несмотря на громкие заявления, реальные действия так и не последовали, что особенно ярко проявилось после инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги констатирует, что правительства не осознают всей серьезности ситуации. Его годовалой давности доклад о повышении конкурентоспособности ЕС остается практически нереализованным, что лишь подтверждает неспособность европейских лидеров к стратегическим действиям в условиях нарастающих вызовов, говорится в статье.