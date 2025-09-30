День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ — это восстановление исторической России и знак всем, что страна будет защищаться от всех угроз, сообщил РИАМО заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

«Это начало воссоздания исторической России, что самое важное, и процесс начала выявления предателей и „пятой колоны“ внутри нашей страны — эта сила опаснее, чем внешний враг. Мы продемонстрировали, что мы будем защищать своих, и то, что Россия восстанавливается», — сказал Сивков.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.