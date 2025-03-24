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Аналитик Меркурис: Украина и Евросоюз не влияют на завершение конфликта

На грядущих переговорах РФ и Соединенных Штатов в Эр-Рияде Саудовской Аравии обсудят завершение конфликта на Украине. Однако Киев и Брюссель не могут повлиять на происходящее, рассказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что решать судьбу конфликта будут РФ и Соединенные Штаты. Украина и ЕС окажутся не у дел.

Это может увеличить раскол между Соединенными Штатами и Евросоюзом, считает Меркурис.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сказал, что в ЕС начинают понимать — Россия не планирует захватывать Европу.