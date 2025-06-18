Американское посольство организует спецрейсы и морские эвакуационные маршруты
США начали эвакуацию граждан из Израиля на фоне эскалации конфликта
Администрация США приступила к организованной эвакуации американских граждан из Израиля, о чем официально сообщил посол Майк Хакаби в своем аккаунте в соцсети X.
Это решение последовало после закрытия дипломатических представительств США в стране по соображениям безопасности.
Организованы специальные авиа- и морские рейсы для вывоза граждан. В приоритете эвакуация семей дипломатов.
Ранее в ночь на 18 июня американские дипломатические учреждения в Израиле временно прекратили работу. Как сообщал израильский канал N12, первые группы сотрудников посольства и их родственников уже эвакуированы на специально прибывшем из США самолете.