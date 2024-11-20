Американский журналист: Украина хочет начать третью мировую войну ударами по России

Западные представители СМИ считают, что Киев пытается начать третью мировую войну через удары вглубь России, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Джексона Хинкла.

«Украина бомбит Россию британскими ракетами Storm Shadow. Они и правда хотят начать третью мировую войну, пока Трамп не вступил в должность», — высказал свое предположение Хинкл в соцсети Х.

Журналист считает, что украинские власти делают все возможное для того, чтобы избранному президенту США Дональду Трампу было максимально сложно договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире после того, как действующий президент Америки Джо Байден окончательно сложит полномочия.

Ранее сообщалось, что Байден одобрил удары Вооруженных сил Украины по российской территории дальнобойными ракетами западного производства. Позднее два чиновника из США подтвердили, что Киев нанес по России удары с применением ракет ATACMS.