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Журналист отправил письмо Трампу с просьбой снять санкции с RT и Sputnik

Американский журналист-расследователь призвал президента США Дональда Трампа снять санкции с RT и Sputnik, сообщает RT .

Специалист по имени Бен Свонн обратился к главе государства через письмо. Решение администрации бывшего президента США Джо Байдена об ограничениях он посчитал нарушением конституционных прав человека.

Сообщается, что ранее журналист руководил отделом RT America. Также он вел собственное шоу на телеканале и отвечал за новостное наполнение отдела.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп прокомментировал заявления о его якобы симпатии к РФ, подчеркнув, что принес этой стране «только горе».