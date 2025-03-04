«Дал санкции и Javelin для Украины»: Трамп высказался о якобы симпатии к РФ
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Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал заявления о его якобы симпатии к РФ, подчеркнув, что принес этой стране «только горе», сообщает РИА Новости.
«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — подчеркнул Трамп журналистам.
Трансляцию беседы показал Fox News.
Глава государства напомнил, что он принимал решение об усилении антироссийских санкций и налаживании поставок оружия на Украину. Это, по его словам, «помогло спасти Киев». На этом фоне обвинения Трампа в помощи РФ выглядят странно.
Ранее появилась информация, что Дональд Трамп остановил оказание военной помощи Киеву, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского для подписания сделки по недрам без гарантий безопасности.