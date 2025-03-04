Дональд Трамп: я не принес России ничего, кроме горя

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал заявления о его якобы симпатии к РФ, подчеркнув, что принес этой стране «только горе», сообщает РИА Новости .

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — подчеркнул Трамп журналистам.

Трансляцию беседы показал Fox News.

Глава государства напомнил, что он принимал решение об усилении антироссийских санкций и налаживании поставок оружия на Украину. Это, по его словам, «помогло спасти Киев». На этом фоне обвинения Трампа в помощи РФ выглядят странно.

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп остановил оказание военной помощи Киеву, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского для подписания сделки по недрам без гарантий безопасности.