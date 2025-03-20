Американский разведывательный беспилотник сбит над Йеменом

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По данным источника агентства, разведывательный беспилотник был сбит к югу от столицы Йемена города Саны.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупномасштабной операции против хуситов, объясняя это необходимостью «защиты американских интересов и восстановления свободы судоходства».

Американские силы наносят удары по позициям хуситов. Те в ответ атакуют морскую военную группировку США в Красном море.