Американский Госдеп порекомендовал гражданам США спешно покинуть Белоруссию

сегодня в 11:08

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил четвертый уровень опасности для поездок в Республику Беларусь. Тем гражданам, кто находится в стране, рекомендовано как можно скорее покинуть ее, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Госдеп назвал несколько причин, по которым американцам нужно уехать из Белоруссии. Среди них — «произвольное толкование местных законов силовиками», «риск быть задержанным», помощь России в украинском кризисе.

Также гражданам США порекомендовали уехать из Белоруссии, поскольку там «могут начаться уличные беспорядки». Если произойдет непредвиденная ситуация, то сотрудники посольства не смогут помочь.

Ранее сообщалось, что Госдеп Соединенных Штатов в ближайшее время планирует объявить ограничения против Грузии. Причиной называют «подрыв демократии».