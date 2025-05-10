Американский фонд Elliott присматривается к «Турецкому потоку»
Влиятельный американский хедж-фонд Elliott Investment Management проявил неожиданный интерес к последнему действующему маршруту поставок российского газа в Европу, сообщает РБК.
Согласно данным The Wall Street Journal, фонд с активами 70 млрд долларов ведет предварительные переговоры о приобретении доли в болгарской части «Турецкого потока».
В апреле представители Elliott провели встречи с болгарскими чиновниками. Подписано соглашение о конфиденциальности с оператором Bulgartransgaz. Сделка находится на ранней стадии, гарантий ее завершения нет.
Болгарские власти рассматривают американские инвестиции как страховку от потенциальных санкций против газовой инфраструктуры, возможность улучшить отношения с администрацией Трампа.
«Турецкий поток» остается критически важным для энергоснабжения. Ежегодная мощность: 31.5 млрд кубометров. Основные потребители: Венгрия, Сербия, Босния. Доля в европейском импорте газа: ~7%.
Примечательно, что интерес Elliott возник на фоне информации Reuters о неформальных американо-российских консультациях по возобновлению газовых поставок в ЕС. Эксперты расценивают это как признак того, что бизнес-сообщество готовится к возможному смягчению санкционного режима.