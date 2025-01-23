Американских чиновников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отправили по домам
Совбез США отправил по домам специалистов по Украине, Ирану и КНДР
Совет национальной безопасности США запретил появляться на рабочих местах специалистам, курирующих Украину, Иран и КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
Чиновникам приказали «немедленно покинуть здание, отправиться домой», пишет издание.
У них заблокировали пропуска и попросили ждать указаний руководства.
О причинах такого решения американского ведомства не сообщается.
Ранее президент США Дональд Трамп на 90 дней заблокировал оказание любой помощи иностранным государствам.