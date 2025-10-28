Американские СМИ оценили новейшую крылатую ракету России «Буревестник»

сегодня в 22:25

По данным The Wall Street Journal, низкая высота полета российской разработки представляет серьезную проблему для ПРО, изначально спроектированной для поражения целей на значительно больших высотах.

Издание отмечает, что появление такого оружия дает России весомые козыри на переговорах по контролю над вооружениями.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении решающих испытаний «Буревестника» и поручил обеспечить развертывание необходимой инфраструктуры для этого комплекса, а также определить его классификацию в системе ракетного вооружения страны.