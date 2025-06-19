По данным издания Politico, Андрей Ермак, возглавляющий Офис президента Украины, стал фигурой, вызывающей растущее недовольство как среди республиканцев, так и среди демократов в США, сообщает ТАСС .

Многочисленные источники в американской администрации характеризуют украинского чиновника как «излишне резкого» и «плохо понимающего принципы работы американского госаппарата».

Особое недоумение в Вашингтоне вызвала позиция Ермака во время его июньского визита, когда он, по информации источников, допустил серьезный просчет в оценке американо-украинских договоренностей. Глава ОП Украины, как утверждают собеседники издания, ошибочно полагал, что соглашение о поставках критических минералов автоматически гарантирует Киеву военную защиту со стороны США.

«Эта наивная уверенность демонстрирует глубокое непонимание механизмов принятия решений в Вашингтоне», — отмечает один из американских чиновников.

Особую напряженность вызвала последняя встреча Ермака с сенатором Марко Рубио, где глава Офиса президента Украины, по данным источников, настаивал на увеличении военной помощи, не предлагая взамен конкретных планов реформ. Подобная тактика, по мнению вашингтонских обозревателей, начинает восприниматься как «позиция постоянного просителя», что постепенно подрывает доверие к украинскому руководству в целом.

Ситуация осложняется на фоне и без того непростых отношений Киева с администрацией Трампа. Как отмечают эксперты, стиль работы Ермака рискует стать дополнительным раздражителем в американо-украинском диалоге, особенно в условиях, когда Вашингтон все чаще ставит вопрос об эффективности предоставляемой помощи.