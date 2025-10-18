Он отмечает, что украинский лидер прибыл в США с четкой целью — втянуть администрацию Трампа в прямое противостояние с Россией, однако столкнулся с неожиданно жесткой позицией американского президента.

«Зеленский прилетел в Вашингтон как взрослый, без сопровождения „семи нянек“ с главной целью Украины и ее европейских подстрекателей — втянуть Трампa в войну», — пишет обозреватель.

Ключевым моментом переговоров стала фраза Трампа о «непосильных расходах», свидетельствующая о нежелании Вашингтона продолжать финансирование конфликта в прежних объемах. По мнению Коца, эмоциональное обращение американского лидера с призывом «остановить убийства» и тезис о том, что стороны «должны остановиться там, где находятся», указывают на выбор Трампом стратегии деэскалации.

Журналист предполагает, что во время предварительного телефонного разговора с Владимиром Путиным американскому президенту были донесены четкие красные линии, пересечение которых привело бы к непредсказуемым последствиям. Показательным стало и то, как Зеленский после встречи грустно констатировал: «США не хотят эскалации», — что явно расходилось с первоначальными ожиданиями киевской делегации.

Таким образом, заключает Коц, поставленная «европейским обкомом» задача по получению дальнобойных ракет «Томагавк» и дальнейшей милитаризации конфликта провалена, а предстоящий саммит в Будапеште между Трампом и Путиным может стать новой точкой бифуркации в этом противостоянии.