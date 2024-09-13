Алаудинов опроверг слова Риттера о том, что воевал против России
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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг заявление экс-разведчика США Скотта Риттера о том, что воевал против России во время второй чеченской войны. Об этом генерал-майор ВС РФ заявил в своем Telegram-канале.
«Я никогда не был на другой стороне», — сказал Алаудинов.
Генерал-майор отметил, что Риттер попутал факты. В команду главы Чеченской Республики Алаудинов пришел в 2004 году. С тех пор у них с Рамзаном Кадыровым хорошие отношения.
Так Алаудинов отреагировал на интервью Риттера блогеру Денни Хайпонгу. Там Риттер сказал, что встречался с генералом-майором много раз.
«Во время второй чеченской войны Алаудинов принял решение, что не собирается продолжать воевать с русскими…», — сказал Риттер.
Именно эти слова опроверг Алаудинов.
Ранее сообщалось, что россияне больше не услышат выступления экс-разведчика США Риттера в СМИ РФ. Он перестал сотрудничать с RT и Sputnik из-за американских санкций.