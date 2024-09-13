Алаудинов опроверг слова Риттера о том, что воевал против России

Алаудинов: я никогда не воевал против России

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг заявление экс-разведчика США Скотта Риттера о том, что воевал против России во время второй чеченской войны. Об этом генерал-майор ВС РФ заявил в своем Telegram-канале .

«Я никогда не был на другой стороне», — сказал Алаудинов.

Генерал-майор отметил, что Риттер попутал факты. В команду главы Чеченской Республики Алаудинов пришел в 2004 году. С тех пор у них с Рамзаном Кадыровым хорошие отношения.

Так Алаудинов отреагировал на интервью Риттера блогеру Денни Хайпонгу. Там Риттер сказал, что встречался с генералом-майором много раз.

«Во время второй чеченской войны Алаудинов принял решение, что не собирается продолжать воевать с русскими…», — сказал Риттер.

Именно эти слова опроверг Алаудинов.

Ранее сообщалось, что россияне больше не услышат выступления экс-разведчика США Риттера в СМИ РФ. Он перестал сотрудничать с RT и Sputnik из-за американских санкций.