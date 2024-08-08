Алаудинов: Киев бросил все силы на вторжение в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ бросили все силы на вторжение под Курском

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил, что Киев направил все свои резервы на вторжение в Курскую область, но как только ВСУ потерпят поражение, что неизбежно, Украине больше нечего будет противопоставить ВС РФ.

«Самое легкое — это кричать, почему что-то произошло не так. Еще проще — просто пойти, взять оружие и защищать свое Отечество», — высказался Алаудинов, комментируя сложившуюся ситуацию под Курском.

Командир спецназа «Ахмат» считает, никакого необратимого процесса под Курском нет и ничего сверхъестественного не произошло. Он уверен, что Киев направил все свои ресурсы в это вторжение и совсем скоро ему просто нечего будет противопоставлять Москве.

Более того, Алаудинов отметил, что на донецком направлении фронт ВСУ уже посыпался и для Киева уже сложилась «бесповоротная» ситуация.

Ранее Минздрав сообщил, что в результате террористической атаки ВСУ в Курской области пострадали 66 человек. Среди них военкор Евгений Поддубный.