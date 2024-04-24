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Алаудинов: к началу лета ВС РФ в зоне СВО добьются «более серьезных результатов»

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала заявил, что российские войска успешно продвигаются в зоне специальной военной операции на Украине и к началу лета добьются «более серьезных результатов», пишет RG.RU .

Алаудинов уже заявлял, что российская армия в 2024 году приложит максимум усилий, чтобы скорее завершить специальную военную операцию на Украине.

Предполагается, что уже в мае–июне на большинстве направлений оборона украинских военнослужащих начнет слабеть и «сыпаться».

Ранее десантники показали захваченные у ВСУ трофеи. Среди них штурмовые винтовки американского производства.