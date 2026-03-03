Al-Monitor: Британия и Франция могут помочь в защите стран Персидского залива

Великобритания и Франция в случае участия в иранском конфликте займутся перехватом ракет для защиты стран Персидского залива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Al-Monitor.

Оба государства прорабатывают варианты реакции на операцию США и Израиля против Ирана. Париж и Лондон могут вмешаться в конфликт, но окончательное решение еще не принято.

Если они примут участие в операции, то займутся перехватом ракет для защиты стран Персидского залива, а от других действий воздержатся.

Как заявил один из дипломатов, на которых ссылается Al-Monitor, Франция вряд ли будет помогать Израилю в перехвате иранских ракет или беспилотников, учитывая плохие отношения французского президента Эммануэля Макрона и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, а также нежелание Парижа быть связанным с операцией США в Иране.

Ранее Макрон заявил, что Франция увеличит число ядерных боеголовок в своем арсенале. Также он отметил, что последствия иранского конфликта могут достичь границ Франции.

