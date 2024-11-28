Акция протеста набирает обороты в Грузии после отказа обсуждать вступление в ЕС

Грузинская оппозиция остро восприняла заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о заморозке вопроса о вступлении страны в Евросоюз, пишет SHOT .

В Сети появились кадры из Тбилиси. На видео видно, как демонстранты собираются вокруг здания грузинского парламента. Некоторые из протестантов принесли с собой флаг Евросоюза. На месте работает полиция, нескольких возмущенных граждан уже задержали.

Бурную реакцию протестующих вызвало заявление Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отказаться поднимать вопрос о вступлении страны в Евросоюз раньше 2028 года.

Возмущенные люди уже перекрыли проспект Руставели. Одна из ключевых дорог в Тбилиси оказалась заблокирована для движения. Оппозиция не согласна в том числе с тем, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства с ЕС в 2014 году за собственный счет.

Акции протеста также проходят в городе Кутаиси и Батуми. На местах работают правоохранительные органы.